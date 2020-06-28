«Бизнес-леди»: Гарик Сукачев показал редкое фото своей 58-летней жены Ольги

Гарик Сукачев практически никогда не демонстрирует в Сети кадры из личной жизни. Лишь на 35-летие своей совместной жизни с супругой Ольгой Королевой он обнародовал ее фото в Instagram. И вот, спустя практически год он вновь показал свою супругу.

Рок-музыкант запечатлел благоверную за работой у компьютера в компании их любимой кошки.

«Две бизнес-леди — Ольга и Злата: бизнес прет!» — подписал он кадр.

Супруги узаконили свои отношения еще в 1983 году и до сих пор живут в мире и согласии. Свой брак Гарик считает на редкость удачным, сравнивая его с воздухом и пищей. Без любимой Ольги он просто не представляет жизни. У супругов есть двое детей – сын Александр, родившийся в 1985 году, и дочь Анастасия, которая появилась на свет в 2004 году.