«Моя бабушка моет руки»: Сукачев перепел из-за коронавируса свой хит

Гарик Сукачев призвал людей соблюдать правила личной гигиены в период пандемии коронавируса. Сделал он это креативно – перепев собственный хит про бабушку, которая курит трубку.

«Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Дорогие друзья, сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, поэтому чаще мойте руки. Мойте руки всегда, приходя домой, уходя из дома, перед едой. Берегите свое здоровье, берегите своих бабушек и дедушек!» — призвал он в личном блоге.

Ранее точно с таким же призывом выступил другой артист – Андрей Рожков, резидент шоу «Уральские пельмени». Комик артистично протанцевал к умывальнику, где под музыку тщательно промыл буквально каждый палец на руках.

«Ребята, мойте руки! Всем здоровьях, берегите себя и близких!» — призвал он своих поклонников.

В это же время фигурист Алексей Ягудин заявил на YouTube-шоу Commandos, что ситуация с коронавирусом напоминает панику, он призвал людей не поддаваться ей. Спортсмен уверен, что разговоры вокруг этой болезни слишком раздуты. И виновата в этом чья-то личная финансовая заинтересованность.

Внимание! Портал Teleprogramma.pro предупреждает: данная информация носит ознакомительный характер. Чтобы достоверно узнать о мерах профилактики коронавируса и других заболеваний мы рекомендуем обращаться к специалистам. Звезды и артисты не являются таковыми!