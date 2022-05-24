Волочкова эмоционально высказалась о своем «изгнании» из Турции

Балерина была удивлена, когда узнала, что ее якобы депортировали из страны, где она провела отпуск с возлюбленным.

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она не скрывает, что любит проводить время на курорте. Примечательно, что артистка регулярно оказывается в центре скандалов.

Она не так давно оказалась в суде из-за соседей, которые решили запретить звезде расхаживать без одежды по своему участку. Также на нее жаловались, когда блондинка возвращалась с Мальдив и была в нетрезвом состоянии.

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А недавно Волочкова провела неделю в Турции с новым возлюбленным. Она вернулась домой накануне. В соцсетях балерина поделилась кадрами, на которых позировала вместе с бортпроводниками. Но по прилету артистка узнала, что ее якобы депортировали из страны, где она отдыхала. Анастасия поспешила объяснить слухи. Она посмеялась над выдумками злопыхателей.

«Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили. Послушайте. Из любой страны меня можно депортировать так же, как уволить из Большого театра. Но депортировать меня из сердец любящих меня людей России, которым я предана, невозможно», — пояснила экс-балерина.

Однако некоторые поклонники посчитали, что дыма без огня не бывает. Более того, многие удивились, что Волочкова так мало отдохнула, а могла провести среди пальм хотя бы две недели.

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