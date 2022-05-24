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Соколов объяснил, почему не уезжает из России

Как отметил актер, он мечтает, чтобы вся эта история побыстрее закончилась.

Соколов объяснил, почему не уезжает из России
Андрей Соколов. Фото: Global Look Press

Актер Андрей Соколов высказался о происходящих в мире событиях.

«У меня много вопросов к тому, что происходит. Но я понимаю, что я все эти вещи буду решать внутри. Я не побегу вне своей страны кричать: «Ах, какие плохие!» Это все должно решаться здесь».

Андрей Соколов

По словам Андрея Соколова, он надеется, что вся эта история вскоре закончится. Тогда и настанет время собирать камни. Сейчас же надо решить то, что происходит, сообщает msk1.ru.

Напомним, что Андрей Соколов — народный артист России. В этом году он будет отмечать юбилей — 60 лет.

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