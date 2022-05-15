«Она не успела ничего сказать, а я уже согласился»: Соколов раскрыл детали отношений с Делисс

Как заметил актер, подобного рода любовные приключения идут ему только на пользу.

Актер Андрей Соколов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях с 59-летней красавицей Алиной Делисс. Он снялся не так давно в клипе певицы на ее песню «Оба».

«Она не успела ничего сказать, а я уже согласился». Андрей Соколов

Как заметил Андрей Соколов, у них чисто дружеские отношения с певицей. Правда, в это мало кто верит. «Подобного рода любовные приключения только на пользу. Про меня много, что говорят. Мы относимся к этому с достоинством, пониманием, сочувствием. Пусть завидуют, если что», — заметил Андрей Соколов.

Напомним, что Андрей Соколов скрывает свою личную жизнь от журналистов. Он был трижды женат, но каждый раз разводился с некогда любимыми женщинами.

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