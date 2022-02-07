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«Выигрывал полтора миллиона рублей»: Соколов ответил на слухи о романах с Влади и Заворотнюк

Как отметил актер, он не всегда согласен с тем, что пишут о нем в прессе.

«Выигрывал полтора миллиона рублей»: Соколов ответил на слухи о романах с Влади и Заворотнюк
Андрей Соколов. Фото: Globallookpress.com

Актер Андрей Соколов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» ответил на слухи о романах с актрисами Мариной Влади и Анастасией Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Globallookpress.com

«Когда после выхода картин ходят слухи о романах актеров, то это не самое плохое. Другое дело, когда количество этих разговоров превышает разумное понимание – приходится защищаться. Я не совсем согласен с тем, что порой бывает на просторах прессы. Мы защищали честь и достоинство Марины Влади, Анастасии Заворотнюк».

Андрей Соколов

Как отметил Андрей Соколов, у него не хватит пальцев на руках, сколько судов было им выиграно против журналистов. «А воз и ныне там — продолжают писать. Я выигрывал через суд полтора миллиона рублей. Просто дети начинают читать прессу и задавать вопросы. Это уже не очень хорошо», — заявил Андрей Соколов.

Марина Влади
Марина Влади. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что Андрей Соколов трижды был женат. Причем все время неудачно. У него есть дочь Софья от третьей жены.

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Анастасия ЗаворотнюкАндрей СоколовМарина ВладиПрограмма "Судьба человека"Софья Соколова