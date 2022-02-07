«Она живет своей жизнью»: Андрей Соколов рассказал о редком общении с Натальей Негодой

Актер Андрей Соколов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с актрисой Натальей Негодой.
«С Наташей мы на пассивной связи. Иногда созваниваемся. Она живет своей жизнью. Слава Богу у нее все хорошо».
По словам актера, романа у них никогда не было. «Я перестал даже объяснять все это, потому что все это неправильно. Бесполезно что-то говорить. У меня был педагог в Щукинском училище. Он говорил: «Доказывать можно только одним – самой профессией», — заявил Андрей Соколов.
Напомним, что Андрей Соколов и Наталья Негода сыграли вместе в картине «Маленькая Вера». Картина имела неимоверный успех в СССР.
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