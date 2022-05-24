«А где завтрак?»: Бузова в розовом жакете с пайетками-чешуйками и в босоножках на платформе появилась на публике

Телеведущая посетила пресс-завтрак журнала Cosmopolitan, который представил свой ребрендинг и теперь называется The Voice.

Ольга Бузова является одной из самых известных артисток в России. Она ведет несколько передач, включая шоу «Звезды в Африке». Также телеведущая играет в театре и дает концерты.

В свои 36 лет она не перестает работать над собой и экспериментировать с образами. Блондинка недавно щегольнула в леопардовом комбинезоне и косухе оверсайз. А вот для красной дорожки она обычно выбирает платья.

24 мая с утра Ольга отправилась на пресс-завтрак. Она подготовилась к этому событию. Для выхода в свет телеведущая выбрала черные брюки и топ. Тук дополнили розовый жакет с пайетками-чешуйками и босоножки на высокой платформе.

Артистка предпочла также сделать прическу с высоким пучком и прядями у лица. Образ завершил макияж в розовых тонах. Бузова сразу встретила Сергея Лазарева.

Раньше у них были напряженные отношения, но потом именитый артист познакомился с ней поближе и подружился. Ольга даже играла с его детьми в отпуске в Турции. На этот раз они оделись в одной гамме.

Также за столиком оказались другие звезды. Рядом с Бузовой сел Филипп Киркоров. Они обсудили, чем будут заниматься. Бузова похвасталась, что впереди у нее тренировка по пол-дэнсу.

«А где обещанный завтрак? Какие все красивые. У меня сегодня шампанское на завтрак», — сказала телеведущая.

Поклонники восхитились образом артистки. Многие отметили, что ей идет лук в стиле Барби. «Какая красивая», «Ничего себе», «Какая миленькая», «Оля, самая яркая, как всегда», «Ну что за леди! Очень стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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