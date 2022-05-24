Сделала акцент на талию: Бузова в топе-бра и горчичной юбке в пол скрыла изъяны фигуры

Телеведущая на съемках продемонстрировала яркий образ. Имидж-стилист Алсу Арна указала на ошибки в этом аутфите.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она вела шоу «Дом-2» 17 лет. Потом артистка стала участвовать в новых проектах. Также она выступает на сцене и выпускает новые песни.

В свои 36 лет телеведущая не перестает экспериментировать с имиджем. Она старается выглядеть женственно. Звезда недавно устроила целую вставку своих легендарных нарядов.

А вот недавно Ольга снялась в шоу «Звезды в Африке». Тогда она еще не пыталась вернуться в форму, поэтому скрывала изъян фигуры с помощью нарядов. В полуфинале проекта телеведущая предстала в топе-бра и юбке макси с разрезом.

Наряд горчичного цвета с принтом подчеркнул ее талию и стройные ноги. Бузова щегольнула в остромодных босоножках на шнуровке цвета сочной травы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит ведущая. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Ольги подходит под контекст „Звезд в Африке“, но не подходит ей лично. Конкретно эти этнические мотивы имеют корни у африканских племен, а они имеют, как минимум, более смуглый цвет кожи. Не говоря о цвете волос, более высокого контраста глаз и зубов на фоне темной кожи. Плюс более выразительные, яркие, крупные черты как лица, так и тела. Если мы будем говорить о зоне бедер, тут не только принт и цветовая палитра совсем не подходят Ольге, потому что у нее типичный славянский тип лица, но и у нее другой формы скелет, другая архитектура. для меня непонятно, смешнее Африки и Японии, если обратите внимание на зонтик.

Ныне модные сандалии имеющие перемычку, как у Мэри Джейн, напоминают сланцы, как у японских народов. Обувь имеет современный цвет и фасон, но все остальное я бы исключила из образа. По моему мнению, следовало выбрать однотонный комплект, который больше подойдет лично Бузовой, недели пытаться мимикрировать то, что на ней сейчас. Зонтик совсем неуместен, он как кобыле пятая нога — совершенно мимо», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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