«Какая Америка? Зажигает на пирушке с Пресняковым»: Агутин нашелся в гостях у Подольской после слухов об отъезде в Штаты

Буквально на днях поклонников Леонида Агутина переполошили слухи о том, что музыкант якобы спешно улетел в Америку вместе с женой Анжеликой Варум. Говорилось, что певец покинул Россию, и когда он вернется обратно, не известно. В Штатах, к слову, давно живет дочка певца — Елизавета. Она, кстати, на шее у именитых родственников не сидит, сама зарабатывает на карманные расходы и выступает в барах. Звездные родители девушки объясняли отъезд дочери за океан тем, что в детстве у нее было слабенькое здоровье. И суровый климат с морозными зимами Лизе бы точно не подошел.

Так что слухи о том, что Агутин улетел в Америку многим поклонникам показались правдоподобными, все-таки за океаном у артиста живет дочь. Вот только сам музыкант дал понять, что все это вранье и выдумки. Певец уточнил, что сейчас многие хотят хайпануть, сочиняя всякий бред. По словам Леонида, он не хочет оправдываться, суетиться и «метать бисер» перед узколобостью.

Да, и кстати, музыкант никуда не пропал. Агутин нашелся на празднике Натальи Подольской. Певица устроила торжество по случаю своего дня рождения. Артист вышел на сцену с Владимиром Пресняковым – младшим, исполнив хит «Аэропорты».

«Какая Америка? Зажигает на пирушке с Пресняковым», «Писали вроде, что он в Штатах. Так вот же поет на тусовке у Подольской», «Получается никуда не уезжал! Придумают же завистники», «О, какие люди! Крутяк», — пишут фолловеры.

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