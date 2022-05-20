«Рубить бабло американские законы не запрещают»: Шукшина вновь прошлась по Варум и Агутину

Накануне в Сети заговорили о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин уехали из России. Якобы пара перебралась в Майами, где у них есть недвижимость, а также живет отец певицы и их общая дочь.

Леонид Агутин на днях эту новость опроверг. По совам артиста, никуда он не уезжал и вообще готовится к концертам по России. Тем временем, телеграм-канал «Культурист» сообщает, что «Варум и Агутин — граждане США. Причем, законопослушные. Поэтому они не поддерживают спецоперацию и не поют в госпиталях и на Донбассе. Иначе можно попасть в санкционные списки».

Этой информацией в своем канале поделилась актриса и ведущая Мария Шукшина.

«А вот рубить бабло на русских американские законы не запрещают. Поэтому Варум и Агутин скоро устроят чес по России», — гласит сообщение.

Напомним, ранее Игорь Николаев показал, где на самом деле находится Леонид Агутин. Музыкант опубликовал фото с тренировки по теннису.

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