«Аллуся седую эспаньолку не оценила?»: Галкин щегольнул молодым лицом, сбрив колючую бородку

Говоря о гастрольном туре в Израиле, шоумен подметил, он рассчитывает на то, что у него будут концерты и в России.

Шоумен Максим Галкин то и дело экспериментирует с имиджем. Муж Аллы Пугачевой совсем недавно щеголял с седой бородкой-эспаньолкой четырехдневной небристости. Судя по всему, такие перемены во внешности мужа Примадонне не понравились. На свежих кадрах из Израиля юморист предстал уже с гладко выбритым помолодевшим по-мальчишески лицом без колючей бороды. Кстати, состриженный чубчик шоумена тоже стал отрастать. В Израиле юморист носит короткую стрижку.

Ко всему прочему, шоумен признался, куда он потратил часть гонорара за свои концерты в Израиле. Так, деньги Максим Галкин направил в благотворительные фонды. Муж Примадонна намекнул, что рассчитывает на то, что в будущем у него будет гастрольный тур и в России.

«Аллуся седую эспаньолку не оценила?», «Бородку сбрил и сразу как мальчишка», «С эспаньолкой был таким мачо!», «Алла, небось, заставила бороду сбрить», «На отдыхе кому охота бриться-то?», «Без бородки даже лучше, по-мальчишески юн», — пишут фолловеры.

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