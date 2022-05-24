А растрепанная-то спросонья? Пугачева в ночнушке заглянула на кухню, щегольнув домашним видом

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом и двойняшками Гарри и Лизой уже третий месяц живет в Израиле. Семья Примадонны обосновалась на роскошной вилле с бассейном, дом им любезно представил брат Максима Галкина — Дмитрий.

В коттедже, где поселилась Алла Борисовна, три этажа. В комнатах — дизайнерская мебель, современная техника, гардероб размером с «однушку» в Москве. А вокруг дома тропические сады и китайские карпы в искусственном пруду. И обязательно — подземное укрытие, пишет 5-tv.ru. Шикарная вилла оценивается в шесть миллионов долларов. Судя по всему, за свое проживание с детьми в Израиле певица с мужем шоуменом не платят ни копейки. Все-таки родственные связи превыше всего.

А совсем недавно Алла Пугачева щеголяла по своему замку в подмосковной деревне Грязь в ночнушке, не заботясь о том, как она выглядит по утрам. Так, спросонья Примадонну можно было увидеть с растрепанными волосами и без макияжа на кухне в особняке. Такими кадрами делился в личном микроблоге Максим Галкин.

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