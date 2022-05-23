Далеко не замок: в каких условиях живут Пугачева и Галкин на вилле родственников в Кесарии

СМИ удалось заполучить уникальные кадры из фешенебельного района, в котором поселились Алла Пугачева и Максим Галкин.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин уже три месяца не наведывались в свой шикарный замок в подмосковной деревне Грязь.

Все это время звездная пара с детьми живет в Израиле. Своего жилища в этой стране у Галкина и Пугачевой пока нет.

Виллу семье предоставил родной брат Максима Галкина Дмитрий Галкин. Как выяснили журналисты «Известий», Дмитрий Галкин — солидный бизнесмен, зарабатывающий капиталы на производстве и продаже военной техники.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлена вилла Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Кесарии. А также показан изнутри особняк, похожий на тот, в котором сейчас живет звездная пара.

Огромная трехэтажная вилла ничем не напоминает замок в деревне Грязь, который Галкин построил когда-то для Пугачевой.

Здесь другая архитектора и совершенно иные интерьеры. Много света, белого цвета и пространства. На территории виллы есть бассейн, тропическая зелень, пруд с карпами и даже бомбоубежище.

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