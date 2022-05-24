«А «Песню года» придумал не Пригожин?»: известная журналистка — о селебрити

Видеоблогера задели слова, что муж Валерии организовал в свое время «Золотой граммофон».

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заговорила об отечественных звездах, затронув и мужа певицы Валерии.

«Какое «Евровидение» без комментариев нашего шоу-бизнеса. Конечно же, отличился Иосиф Пригожин. Он возмутился в очередной раз, зачем так много в России обсуждать «Евровидение». Он сказал: «Давайте сделаем собственное «Евровидение». Собственное, это он имел в виду, что он организует это «Евровидение». Алена Жигалова

Далее Жигалова неожиданно заявила: «Пригожин напомнил, что вообще-то это он в 1995 году придумал «Золотой граммофон». Слушайте, а «Песню года» придумал не Иосиф Пригожин? Что-то я не помню, чтобы он придумал «Золотой граммофон», — сказала Алена Жигалова.

Напомним, что «Золотой граммофон» — престижная национальная премия. На ней вручаются награды звездам российского шоу-бизнеса.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.