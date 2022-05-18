«Конкурс превратился в цирк»: Иосиф Пригожин призвал закрыть навсегда «Евровидение»

Как отметил продюсер, любой конкурс в определенный момент должен закончить свое существование.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкальный песенный конкурс «Евровидение» полностью изжил себя и его необходимо закрыть навсегда.

«Очень обидно, что музыкальный конкурс, некогда определявший хиты, превратился в цирк. Идея ведь была очень хорошая. Мне все равно, что с ним будет дальше». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, если Россия когда-нибудь решит вернуться на «Евровидение», то это будет большим унижением для нашей страны. Как он считает, об этом конкурсе в мире говорят только в странах СНГ. Всему миру он давно неинтересен, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что Россия и Белоруссия не участвовали в «Евровидении-2022». Первое место на конкурсе в этом году заняла украинская группа «Kalush Orchestra».

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