«Яростно поддерживают Украину»: Жигалова рассказала, где находятся и чем занимаются Агутин и Варум

По словам видеоблогера, музыканту отъезд не мешает порой наведываться в Москву.

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» рассказала, где находятся в последнее время музыкант Леонид Агутин и его жена певица Анжелика Варум.

«Они давно обосновались в Майами. Там звездная пара, владеющая также апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE». Алена Жигалова

При этом Алена Жигалова заметила, что такая позиция не мешает Леониду Агутину наведываться в Москву и «танцевать тарантеллу на столичных мероприятиях».

Также она сказала, что в июне Леонид Агутин должен выступить на одном из фестивалей в России – «Стереолето». Это случится, когда страна будет праздновать День России. Жигалова задалась вопросом, под каким флагом выступит на концерте Леонид Агутин.

Напомним, что Леонид Агутин и Анжелика Варум много времени проводят в США. В этой стране у них живет общая дочь Елизавета.

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