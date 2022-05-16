«К музыке не имеет никакого отношения»: предсказавший финал «Евровидения» Иосиф Пригожин разнес шоу

По результатам голосования на «Евровидении» в Турине в этом году победили артисты из Украины. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин еще перед началом конкурса предсказал победу этой страны. Потому что убежден, что сие действо давно стало политическим и к творчеству не имеет никакого отношения.

В связи с этим Пригожин убежден, что России не стоит больше принимать участие в «Евровидении». Потому что постоянная дискриминация россиян на этом конкурсе унижает уже много лет, но многие этого до сих пор почему-то не поняли.

«Настолько банально, настолько тривиально все это подают, настолько смешно. Ну это просто клоунада, цирк! По-другому просто не назвать это все. А мы этот цирк просто тиражируем, поддерживаем этот цирк, говорим об этих клоунах. Это политический конкурс, и точка. Это к музыке не имеет никакого отношения. И участвовать в нем не нужно никогда. Говорить о нем не нужно никогда. О нем даже упоминать не нужно», — приводит слова продюсера «Пятый канал».

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