Боня раскритиковала обидевшихся на Галкина россиян

Бывшая участница «Дома-2» считает, что у каждого должно быть свое мнение.

Виктория Боня, проживающая в Монако, не видит ничего плохого в том, что Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России в сложное для страны время.

«Люди в состоянии стресса действуют по-разному. Это нормально. Прежде чем бросать в него камни — нужно на себя посмотреть. У нас почему-то любят добивать упавшего человека. Галкин ведь много сделал для страны: сколько лет все хохотали над его шутками, веселились. Это нельзя обесценивать», — заявила Боня Teleprogramma.pro.

При этом Боня подчеркнула, в России многие вообще не готовы воспринимать никакую информацию, если она не вписывается в их рамки.

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