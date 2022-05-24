«Этот живот я никогда не забуду»: Виктория Боня рассказала, как Харви Вайнштейн ее домогался

Россиянка жила в Лос-Анджелесе, где и познакомилась с голливудским продюсером.

Виктория Боня рассказала о домогательстве Харви Вайнштейна в свой адрес. Светская львица в эфире Rutube-шоу «Злые языки» вспомнила о своей встрече со скандально известным продюсером в Лос-Анджелесе. Они познакомились в гостинице, где на тот момент жила Боня, он пригласил ее в свой номер, и россиянка пришла.

«Он закрывает дверь, здесь стоит кровать, тут шкаф. Он подходит ко мне, расстегивает рубашку, а у него, знаете, живот вот такой и от пупка такой шов, и получается, живот вот так зажат, и получается висящий живот. И я говорю: «Я лесбиянка! Нет-нет-нет, я сейчас буду кричать!». Я выхожу из комнаты, он за мной, застегнул рубашку. И этот живот я никогда не забуду».

Голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейн, напомним, осудили за домогательства на 23 года. Оскароносного деятеля в харассменте обвинили несколько десятков женщин.

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