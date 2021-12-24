Десять лет в счастливом браке: Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают оловянную свадьбу

Ровно десять лет назад, 24 декабря 2011 года, звездная пара официально расписалась.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появились фотографии с ее пятой свадьбы с юмористом Максимом Галкиным. Пара отмечает 24 декабря оловянную или розовую свадьбу.

На кадрах, сделанных зимой 2011 года, можно увидеть, как молодожены показывают всем присутствующим свои обручальные кольца. Кроме того, на снимках торт, которым они потчевали всех гостей праздника.

«Алла+Максим. Десять лет со дня свадьбы и 20 лет вместе». Фанаты Аллы Пугачевой

Напомним, что в 2013 году у Аллы Пугачевой и Максима Галкина на свет появились двое детей – двойняшки Елизавета и Гарри. Их выносила суррогатная мать. Сестра родилась на несколько минут раньше своего братика.

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