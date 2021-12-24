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Десять лет в счастливом браке: Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают оловянную свадьбу

Ровно десять лет назад, 24 декабря 2011 года, звездная пара официально расписалась.

Десять лет в счастливом браке: Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают оловянную свадьбу
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появились фотографии с ее пятой свадьбы с юмористом Максимом Галкиным. Пара отмечает 24 декабря оловянную или розовую свадьбу.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily/

На кадрах, сделанных зимой 2011 года, можно увидеть, как молодожены показывают всем присутствующим свои обручальные кольца. Кроме того, на снимках торт, которым они потчевали всех гостей праздника.

«Алла+Максим. Десять лет со дня свадьбы и 20 лет вместе».

Фанаты Аллы Пугачевой

Напомним, что в 2013 году у Аллы Пугачевой и Максима Галкина на свет появились двое детей – двойняшки Елизавета и Гарри. Их выносила суррогатная мать. Сестра родилась на несколько минут раньше своего братика.

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