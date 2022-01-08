Как Максим Галкин и Алла Пугачевва отметили десятую годовщину свадьбы

В конце минувшего года Максим и Алла в семейном кругу отметили 10-летие супружеской жизни - свадьбу они сыграли 24 декабря 2011-го. Несмотря на то, что супруги стараются привлекать как можно меньше внимания к своей семейной жизни, ничего не меняется: эта звездная семья по-прежнему остается самой популярной в стране.

Кто в теремочке живет?

Семья живет в шестиэтажном замке, в строительство и обустройство которого Галкин вложил более $10 миллионов. Особняк площадью более трех тысяч квадратных метром находится в деревне с совсем не аристократическим названием Грязь. Из Москвы на машине добраться сюда можно за час.

Но в столицу чаще всего выезжает глава семейства — Максим работает на ТВ, дает концерты, гастролирует, записывает проекты для YouTube, снимается в рекламе. Пугачева счастлива, что ее муж взял на себя все заботы по обеспечению семьи. Алла Борисовна хозяйничает дома, заботясь о детях, 8-летних двойняшках Лизе и Гарри, и контролируя все бытовые вопросы. Разумеется, у нее есть помощники по хозяйству, в том числе няни для детей, домработница. Но и сама Пугачева тоже делает много, в частности, готовит.

Персонал, обслуживающий звездных супругов, живет в отдельном хозблоке. В замке у каждого обитателя своя комната, но не только их количеством интересно жилище Аллы и Максима. Например, в гостиной красуется фигура рыцаря в доспехах, являющихся копией военного снаряжения Генриха Второго. При этом рыцарский дух соседствует в замке с современным комфортом: панорамное остекление, система «умный дом».

В будни по утрам дом просыпается рано — Лиза и Гарри учатся во втором классе, поэтому завтракают и собираются в школу, когда зимой за окном еще темно. Иногда детей в школу отвозит водитель, иногда — кто-то из родителей. Галкины посещают частную школу, где не только учат уроки, но и делают домашку, посещают секции и кружки.

Возвращаются домой дети уже во второй половине дня, зато все вечера проводят с родителями — Алла с детьми занимается музыкой, рисованием, Максим мастерит поделки, собирает конструктор, читает книги. Не забывают родители и об активном отдыхе — во дворе дома есть где разгуляться, погонять на санках и лыжах.

В выходные в гости к Гарри и Лизе Галкиным приезжает их племянница Клава — внучка Аллы Борисовны, дочь Кристины Орбакайте. Дети устраивает спектакли, концерты и даже показы мод, смотрят кино, мультфильмы.

В эти праздничные новогодние дни в замке принимают друзей семьи и многочисленную родню. Для праздничных посиделок Алла Борисовна готовит фирменные блюда — запекает курицу, жарит огурцы, делает холодец, рыбу под маринадом, оливье и селедку под шубой, жарит картошку, лепит пельмени. Ну а чай в праздник пьют из парадного сервиза — с выгравированными на посуде инициалами Аллы и Максима, как и было принято у хозяев старинных замков.

Дети не знают, что такое ссоры родителей

Браку Аллы Пугачевой и Максима Галкина всего 10 лет, а вместе они уже почти 20 лет. За это время они ни разу серьезно не ссорились, не разъезжались, не выносили на публичное обсуждение личные проблемы. О начале отношений Максим говорит так:

«Когда впервые увидел Аллу Борисовну, я, как всякий человек, говорящий по-русски, захотел познакомиться с ней. А дальше я узнал человека. Практически сразу возникло родство душ».

Прожив в браке 10 лет, Максим вывел свою формулу счастливой семейной жизни: «Главное — любить и не врать друг другу. Неплохо быть единомышленниками… Все знают, что страсть проходит быстро. Я верю, что чувства к человеку, любовь не проходят с годами. Только крепнут. Ты прорастаешь в человека, и вы уже как часть одного целого. Я, например, жизнь без Аллы не представляю».

Четыре года назад пара обвенчалась. Пугачева тогда объяснила свое решение так: «Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще браки совершаются на небесах!» К этому серьезному шагу пара готовилась больше года: Максим Галкин принял православную веру, а Алла Пугачева получила благословение у священника на повторное венчание.

В обществе до сих пор продолжают обсуждать разницу в возрасте супругов — а это целых 27 лет. 45-летний Максим недавно высказался на эту тему: «У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность! Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. Как-то она сказала мне такую вещь: «Я могу с тобой спокойно стареть?». Я ей ответил: «Да».

Галкин подчеркивает, что многим вещам научился у жены: «Как правильно мы должны вести себя при детях, как говорить, что давать… Я гораздо более вспыльчивый и менее выдержанный, чем Алла. Хотя так и не скажешь. И, если бы не она, то я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Дети не знают, что такое повышенный тон, не знают, что такое ссоры. Дети не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые…». А когда счастливы дети, счастливы и родители…

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