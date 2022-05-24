Поспособствовал исторической встрече: стало известно, кто познакомил Галкина и Пугачеву

Этот человек организовал концерт, на котором увиделись будущие муж и жена.

Брат юмориста Максима Галкина Дмитрий, который старше телеведущего на 12 лет, в свое время познакомил близкого родственника с певицей Аллой Пугачевой.

В начале двухтысячных Максим Галкин только делал первые шаги в шоу-бизнесе. Дмитрий всячески ему покровительствовал и продюсировал каждое шоу.

В какой-то момент Дмитрий Галкин организовал концерт. Не нем увиделись будущие муж и жена. Надо заметить, что двадцать лет назад Дмитрий Галкин активно продвигал такие музыкальные команды, как «Чай вдвоем» и «Паскаль». Именно он в свое время представил русскоязычный вариант мюзикла «We will rock you».

Напомним, что примерно десять лет назад брат Максима Галкина завязал с творческими делами. Он с головой окунулся в «тяжелое производство»: обработку металлов, оружие и боеприпасы, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.