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Никас Сафронов высказался о будущем Максима Галкина в России

По мнению художника, популярность комика угасала уже давно.

Никас Сафронов высказался о будущем Максима Галкина в России
Известный художник Никас Сафронов. Фото: личный архив

Известный художник Никас Сафронов считает, что жизнь Максима Галкина начала всех волновать только в последнее время. Ведь в последние годы, по его мнению, слава юмориста угасала.

«Это раньше, когда он начинал, были такие интересные деятели, как Ельцин, Новодворская, и пародии на них получались достаточно живыми и смешными. Галкин был молодой, талантливый, представлял творческую единицу. Последнее десятилетие он не вызывает у меня интерес», — отметил Сафронов Teleprogramma.pro.

Никас заявил, что Максим — «просто муж его давней подруги».

«Если совершил преступление – его должны наказать, если совершил подвиг – его должны наградить», — добавил художник.

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