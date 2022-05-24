Никас Сафронов высказался о будущем Максима Галкина в России

По мнению художника, популярность комика угасала уже давно.

Известный художник Никас Сафронов считает, что жизнь Максима Галкина начала всех волновать только в последнее время. Ведь в последние годы, по его мнению, слава юмориста угасала.

«Это раньше, когда он начинал, были такие интересные деятели, как Ельцин, Новодворская, и пародии на них получались достаточно живыми и смешными. Галкин был молодой, талантливый, представлял творческую единицу. Последнее десятилетие он не вызывает у меня интерес», — отметил Сафронов Teleprogramma.pro.

Никас заявил, что Максим — «просто муж его давней подруги».

«Если совершил преступление – его должны наказать, если совершил подвиг – его должны наградить», — добавил художник.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.