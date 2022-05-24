«У некоторых другое мнение»: звезды высказались о будущем Максима Галкина в России

В конце февраля семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина покинула страну, уехав в Израиль. Это событие вызвало бурю эмоций у российских зрителей. Мы задумались: а что ждет Максима Галкина, когда звездное семейство вернется в Россию? Что станет с его карьерой ведущего, будут ли у него перспективы? Эти вопросы журналисты Teleprogramma.pro задали знаменитостям, и вот какие ответы получили.

Прохор Шаляпин: «Прежнего отношения к нему не будет»

— Пугачева нигде ничего отрицательного о России не говорила. Не критиковала. Галкин немножко перегнул палку… Прежнего отношения к Галкину со стороны народа и государства, я думаю, не будет. Но они – граждане России, они имеют право вернуться. Они имеют право и на другую точку зрения. Но это не значит, что с ними должны соглашаться. Времена, когда было все можно и ничего за это не будет, — прошли.

— Вышел новый закон о фейках, запрещающий распространение ложной информации. Галкин, как известно, активно распространял подобные данные информацию: о количестве погибших, например…

— Я думаю, что Галкин – артист, юморист…

— То есть он просто пошутил?

— Нет, не в этом дело. Просто я считаю, что Максим Галкин у нас сильно переоценен. В России очень много талантливых людей. Но почему-то Галкин делал чуть ли не все передачи на Первом канале, будто у нас в стране больше нет талантливых молодых ведущих. И, наверное, он решил, что он – царь и бог, рупор.

Думаю, это было его заблуждение. Возможно, он действительно поверил в фейковые видео. Мы – большая страна, которая сегодня не устраивает мировой истеблишмент, потому что у нас во главе сильный, умный человек, заботящийся о развитии страны. Думаю, Галкин все это делал не со зла. Может быть, много друзей в Европе…

У меня тоже много друзей, которые уехали и пытаются навязать мне их точку зрения. Но я всегда отвечаю: это моя страна, я буду с ней и в горе, и в радости, при любых раскладах. Но у некоторых другое мнение. Что же касается Галкина… Каждый имеет право на свое мнение. Но прежнего отношения к нему не будет. Сегодня не то время. Нет той вседозволенности артистов, которая была при Ельцине. Представители шоу-бизнеса себя дискредитировали.

Виктория Боня: «Галкин много сделал для страны, это нельзя обесценивать»

— Есть опасность, что люди не смогут выражать свое мнение. Многие вообще не готовы воспринимать никакую информацию, если она не вписывается в их рамки. Эти люди не готовы расти. Мы не должны мыслить все одинаково. У каждого есть своя позиция.

А что касается Галкина – люди в состоянии стресса действуют по-разному. Это нормально. Прежде чем бросать в него камни – нужно на себя посмотреть. У нас почему-то любят добивать упавшего человека. Галкин ведь много сделал для страны: сколько лет все хохотали над его шутками, веселились. Это нельзя обесценивать.

Екатерина Гордон: «Я не считаю Галкина и Пугачеву врагами народа»

— Я с большой симпатией и уважением отношусь к семье Аллы Борисовны Пугачевой. Я не считаю их «врагами народа» и не готова поддерживать всеобщее осуждение. Мы должны оставаться людьми и уважать любую точку зрения. Я надеюсь, что Максима и Аллу Борисовну ждет любящая их огромная аудитория, — и нормальная жизнь. Поддерживать публичную ненависть на пустом месте я точно не буду.

Никас Сафронов: «Интерес к его творчеству стал угасать»

— Жизнь Максима Галкина начала всех волновать только в последнее время. Я считаю, что уже лет десять, даже больше, как интерес к его творчеству стал угасать. Это раньше, когда он начинал, были такие интересные деятели, как Ельцин, Новодворская, и пародии на них получались достаточно живыми и смешными. Галкин был молодой, талантливый, представлял творческую единицу.

Последнее десятилетие он не вызывает у меня интерес. Я просто знаю, что Галкин – муж моей доброй старой знакомой, с которой мы давно дружим: Аллы Борисовны Пугачевой. С Максимом я никогда близко не общался, и за его деятельностью не слежу, не в курсе, что он делает. Если совершил преступление – его должны наказать, если совершил подвиг – его должны наградить.

Моя позиция – я и ему, и всем, кто живет на планете Земля, желаю здоровья и долгих лет жизни. А про Пугачеву вообще нельзя сказать, что она эмигрировала: она всю жизнь жила по месяцу, два, три в разных странах.

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