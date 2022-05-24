Екатерина Гордон попросила россиян не кошмарить Максима Галкина

Общественница заявила, что есть персонажи, которые заслуживают этого куда больше.

Общественница и известный правозащитник Екатерина Гордон в «Телеграм» заступилась за уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина.

«Очень крутое расследование Baza о том, как сын Жириновского сменил фамилию и, похоже, свалил за новой жизнью. Но кошмарят отчего-то Галкина, а не бывшего Лебедева, теперь Гарсию». Екатерина Гордон

Напомним, что сын Владимира Жириновского не появился на похоронах своего отца. Он лишь прислал венок с надписью: «Давай помиримся».

Добавим, что Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уже три месяца находится в Израиле. В родной стране раньше осени он вряд ли появится.

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