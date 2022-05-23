Пугачева возит с собой штат прислуги? Кто помогает Примадонне вести хозяйство на вилле в Израиле

Стало известно, что вилла, на которой в Израиле живут Пугачева и Галкин, не арендована звездами. Дом принадлежит брату Максима Галкина, бизнесмену Дмитрию Галкину. Он пустил родственников пожить.
Трехэтажная вилла с бассейном, прудом и бомбоубежищем находится в дорогом районе, так называемой, «Израильской Рублевке».
Алле Пугачевой и Максиму Галкину вести хозяйство, скорее всего, помогает целый штат прислуги. Ведь огромный дом и территория с тропическими растениями требуют постоянного ухода.
Как известно, в замке деревни Грязь у звезд был укомплектован штат профессионалов – были и садовники, и уборщики снега зимой, а у Гарри и Лизы – няня.
Не исключено, что кого-то из помощников по дому, особо приближенных к ним, Алла Пугачева и Максим Галкин могли пригласить работать у них на вилле в Израиле.
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