Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео
Как приготовить мексиканскую закуску гуакамоле
Видео

Алена Рапунцель из «Дома-2» во второй раз стала мамой

Экс-участница реалити-шоу Алена Рапунцель родила сына в одной из столичных клиник.

Алена Рапунцель из «Дома-2» во второй раз стала мамой
Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель и ее муж Илья Семин стали родителями. Алена Рапунцель родила сына.

Малыш появился на свет немного позже срока, запланированного врачами, в одной из столичных клиник.  ПДР у Алены стоял на 7 марта, а родила она 14 марта.

Новостью о прибавлении в семье счастливая мамочка поделилась с подписчиками. Только что в телеграм-канале Алена Рапунцель поделилась кадрами, на которых слышен голос новорожденного малыша.

Новорожденный малыш стал вторым ребенком Алены Рапунцель, у которой есть трехлетний сын Богдан.

Мальчик родился от отношений Алены Рапунцель с экс-участником «Дома-2» Ильей Яббаровым. Официально же его отцовство не закреплено. Богдан носит фамилию мамы и уже давно не виделся с папой.

Алена Рапунцель с мужем Ильей Семиным и сыном Богданом
Алена Рапунцель с Ильей Семиным и сыном Богданом. Фото: соцсети

С ролью отца Богдана прекрасно справлялся муж Алены Рапунцель Илья Семин, с которым она сначала рассталась, а потом помирилась незадолго до родов. Новорожденный сын стал для молодого человека первенцем. Илья Семин присутствовал на родах.

Напомним, перед родами Алена Рапунцель волновалась, поскольку не успевала заключить контракт с клиникой и доктором. Но в итоге, все завершилось благополучно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Дом-2»Алена РапунцельАлена Рапунцель последние новостиИлья Семинноворожденный сын