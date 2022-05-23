В обнимку с бортпроводниками: Волочкова вернулась в Россию с отдыха рейсом турецкой авиакомпании

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что на этот раз полет прошел в дружественной и теплой атмосфере.

Звезда балета Анастасия Волочкова провела несколько незабываемых дней в Турции. Балерина отдыхала на шикарной вилле по приглашению турецкого бизнесмена.

По словам Анастасии Волочковой, мужчина настолько богат, что у него есть собственная яхта, футбольный клуб и самолет.

Поклонники ожидали, что в Россию Анастасия Волочкова вернется на частном суперджете. Но нет. Анастасия Волочкова сообщила, что прилетела в Москву самолетом турецкой авиакомпании.

В микроблоге балерина поделилась видео, на котором предстала в компании улыбчивых бортпроводников. На английском языке Волочкова объяснила стюартам, что снимает короткое видео, и поблагодарила сотрудников авиакомпании за прекрасный сервис на борту.

«Если что, я вернулась. Вы скучали? Летела я из Турции с прекрасным экипажем дружественной нам авиакомпанией Turkish Airlines», — рассказала Анастасия Волочкова.

На этот раз обошлось без скандала, которым обернулся полет Волочковой «Аэрофлотом» в начале этого года. Тогда Анастасия Волочкова возвращалась с отдыха на Мальдивах.

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