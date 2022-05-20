«Он по-русски вообще не говорит»: Волочкова раскрыла новые данные о своем поклоннике

Балерина отдыхает с молодым человеком и друзьями на одном из островов в Турции.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своем новом мужчине, с которым она проводит время на отдыхе в Турции.

«Провожу время в компании моего поклонника. Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит. Мы находимся на отдельном острове, который недосягаем». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, в Турцию ее пригласила на отдых подруга Наташа и ее муж Николас.

«Мы должны были встретиться в Европе, но в сложившейся ситуации решили провести неделю отдыха на нейтральной территории в Турции. Ребята создали прекрасную атмосферу отдыха. У нас здесь роскошная трехэтажная вилла на берегу моря на скале с бассейном. У Наташи, кстати, своя клиника красоты в Нидерландах. Каждый день мы совершаем путешествия на большой парусной яхте», — заметила балерина.

Напомним, что Анастасия Волочкова несколько дней назад покинула Россию. В ее соцсетях стали появляться красивые фотографии с отдыха.

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