«Выгляжу утонченнее»: Анастасия Волочкова покрасовалась на яхте в прозрачной тунике

Балерина Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции демонстрирует не только шпагаты.

Звезда балета Анастасия Волочкова в эти дни находится в Турции. За короткое время балерина уже успела продемонстрировать несколько вариаций шпагатов в разных местах.

Между тем в Турции Анастасии Волочкова показывает не только их, но еще и свою роскошную фигуру и умопомрачительные пляжные наряды.

В прозрачной тунике с аппликацией в виде бабочек Анастасия Волочкова предстала на яхте.

«За рулем сегодня я. В накидке от Алены я, кажется, выгляжу утонченнее», — подписала кадр в микроблоге Анастасия Волочкова.

Напомним, в Турции балерина отдыхает в компании мужчины.

По словам Анастасии Волочковой, кавалер моложе нее и иностранец. Совместный отдых в Турции с балериной случился исключительно по его инициативе.

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