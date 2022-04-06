«Мой герой! Всегда ему симпатизировал!»: режиссер Андреасян простился с Жириновским

Владимир Вольфович умер в 75 лет в больнице.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76 году жизни. Политик долгое время сражался с последствиями коронавирусной инфекции, однако победить недуг ему так и не удалось.

Российские звезды скорбят по поводу кончины Жириновского, публикуя в социальных сетях прощальные слова.

«Мой герой! Всегда ему симпатизировал! Умный, эмоциональный, с чувством юмора, правдолюб! Есть такая фраза: «живой человек» — так говорят о людях, которые любят жизнь! Для меня он всегда будет живой человек! Светлая память!» — написал в своем телеграме режиссер Сарик Андреасян.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин заметили, что до конца надеялись, что Владимир Жириновский выздоровеет, ведь сейчас он очень нужен России.

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