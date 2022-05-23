«Мы делаем это бесплатно. По любви»: Юта ответила Гребенщикову на обвинения в продажности

Ранее музыкант заявил, что некоторые российские звезды пляшут под дудочку власти.

Певица Юта в «Телеграме» ответила музыканту Борису Гребенщикову, который обвинил некоторых российских звезд в продажности власти.

«Старик, у меня для тебя плохие новости. Мы делаем это бесплатно. По любви». Юта

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что часть российских музыкантов подстроилась под власть. По его мнению, причина кроется в том, что они хотят получить определенные материальные блага от государства.

Как отмечал Борис Гребенщиков, уехавший жить в Англию, селебрити ради наживы готовы во всем угодить своим правителям. Они якобы торгуют честь и совестью, на что бы он сам никогда не пошел.

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