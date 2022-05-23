«Пришлось покинуть большую часть своей жизни»: Дапкунайте высказалась об отъезде из России

По словам актрисы, она верит, что все рано или поздно изменится.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в эфире «Радио Долин» объяснила, почему уехала из России.

«Сейчас уже прошло достаточно много времени. Я начинаю говорить, но говорить мне трудно. Это беда. Не моя личная, а вообще беда. Вот говорят, что есть проблема. Есть сложности. А эта беда коснулась абсолютно всех. И лучше от этого никому не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель. Жизнь перевернулась абсолютно». Ингеборга Дапкунайте

Как отметила Дапкунайте, она не думает, что так уж важно, как она уезжала. «У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть свою большую часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — заявила Ингеборга Дапкунайте.

Напомним, что литовская актриса Ингеборга Дапкунайте уже не раз за последнее время негативно высказывалась о России. При этом недавно она приезжала в нашу страну на один из фестивалей.

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