«Всегда себя в России чувствовала гостем»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о нашей стране

По словам актрисы, ранее она никогда не высказывала своих политических взглядов.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в шоу «Радио Долин» высказалась о России.

«Я в России всегда была гостем, поэтому никогда не высказывала свою политическую позицию. Всегда себя в России чувствовала гостем. Не считала возможным для себя выражать ту или иную позицию по поводу происходящего». Ингеборга Дапкунайте

Как заявила актриса, она зарабатывает на жизнь тем, что развлекает людей. «Я хочу, чтобы люди, которых я развлекаю, понимали, что я думаю. Многие говорят: «Какое право артист имеет говорить о политике». Я — человек. А вы решайте, покупать или нет билеты на мои спектакли. Мой выбор вот такой на сегодняшний момент», — заметила Ингеборга Дапкунайте.

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте уже не раз за последнее время негативно высказывалась о России. При этом недавно она приезжала в Россию на один из фестивалей.

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