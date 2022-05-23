Челка, пухлые губы, клипсы в ушах: как Ирина Безрукова выглядела до того, как стала знаменитой

57-летняя актриса Ирина Безрукова — одна из тех женщин, о которых говорят: «без возраста». В свои годы звезда выглядит превосходно.

Ирина Безрукова сумела сохранить позитивное отношение к жизни, вероятно, поэтому ее улыбка так лучиста, а блеск в глазах не исчезает.

В микроблоге Ирина Безрукова поделилась архивным снимком, на котором запечатлена юной девушкой, начинающей актрисой.

С фотографии смотрит настоящая красавица, эффектная брюнетка с густым волосом, челкой и пухлыми губами. В ушах у Ирины Безруковой красуются клипсы.

Под фото Ирина Безрукова вспомнила, как еще студенткой год жила в Туле и выходила на сцену местного театра. Было волнительно. По сценарию актрисе нужно было раздеться по пояс на сцене. Безрукова паниковала.

«В общем, именно в Туле я прошла самое настоящее боевое крещение. Страшнее этого, наверное, больше ничего не было. И вот спустя много лет я снова оказалась здесь. На этой сцене, уже уверенная в себе, спокойная и с серьезным багажом опыта… Это какие-то особенные чувства», — поделилась Ирина Безрукова.

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