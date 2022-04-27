«Умиротворение даже какое-то!»: Безрукова в теплой толстовке и без капли макияжа на лице показалась на даче

Ирина Безрукова поделилась с поклонниками тем, как с пользой для души провела уикенд на природе. Актриса отдохнула на даче у друзей. В личном микроблоге экс-жена Сергея Безрукова опубликовала фото, на котором позировала в теплой толстовке, стоя на крылечке загородного дома. При этом Ирина отказалась от макияжа, отдав предпочтение естественности. Выглядит актриса весьма молодо.

«Прошедшие выходные я провела за городом. До сих пор ощущаю приятное послевкусие от этой поездки. Умиротворение даже какое-то!

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Я наблюдала за пробуждением природы, пила березовый сок (вкус, как в детстве), общалась с друзьями.

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А ночное пение птиц, лай собак в соседней деревне, стук капель дождя по крыше дома вернули меня в детство, в село моей бабушки, где я проводила много времени.

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Вообще сейчас, как никогда, хочется больше общаться с друзьями, родными. Вместе гармоничнее и спокойнее», — уточнила Ирина.

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