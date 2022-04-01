«Вы мне всегда желали»: Ирина Безрукова в шутку представила поклонникам своего избранника

Звезда театра и кино Ирина Безрукова предпочитает ничего не рассказывать о своей личной жизни.

Но в первый день апреля решила изменить своим принципам. В микроблоге бывшая жена Сергея Безрукова показала снимок, на котором предстала в обществе таинственного кавалера, черты которого на фото слегка размыты.

«Вы мне всегда желали встретить достойного мужчину. И я очень признательна вам за искренние пожелания», — написала под кадром Ирина Безрукова.

Поклонники тут же принялись поздравлять актрису с новым романом. Но многие предпочли все же рассмотреть повнимательнее фото и вспомнить, какой сегодня день.

В спутнике Ирины Безруковой угадывался известный музыкант Николай Расторгуев. А дата непрозрачно намекала на то, что актриса решила таким образом разыграть свою аудиторию.

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«С первым апреля!», «Эх, а я поверила, так обрадовалась, слов нет, а потом поняла, что первое апреля, огорчилась, прям столько эмоций пережила», «Это же Николай Расторгуев!», «Ирочка, я искренне рад за тебя, мои тебе самые искренние поздравления, удачи вам и всего самого наилучшего», — отозвались поклонники Ирины Безруковой.

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