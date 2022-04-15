Выдает возраст: Ирина Безрукова переполошила внешним видом

Ирина Безрукова всегда с трепетом относилась к своей внешности и здоровью. Известно, что в свои 57 она уже много лет не употребляет алкоголь, пьет воду без газа и следит на питанием. При этом несколько лет назад звезда увлеклась такой процедурой как кровопускание. С тех пор она регулярно проводит ее.

Накануне актриса появилась на премьере фильма «Первый Оскар». Вот только публика теперь находится в недоумении от того, как сейчас выглядит красавица. Фанаты отмечают, что артистка сильно сдала. Мол, ее некогда идеально гладкое лицо теперь «поплыло», а «шея выдает истинные годы».

Напомним, с актером Сергеем Безруковым Ирина Безрукова развелась несколько лет назад. Звезда «Бригады» связал свою судьбу с режиссером Анной Матисон, а Ирина Безрукова предпочитает не высказываться о своей личной жизни.

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