«Ты нашел моложе, чем я»: Ольгу Бузову и Киркорова Филиппа Киркорова подловили во время выяснения отношений

Накануне в Крокус Сити Холле состоялось вручение престижной музыкальной премии «Жара Music Awards». Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса первой величины.
В их числе – поп-король Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова. Так получилось, что две эпатажные знаменитости на премии сидели рядом. Киркоров и Бузова не смогли удержаться, чтобы не пофлиртовать.
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский поделился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как Бузова и Киркоров исполнили песню из репертуара Ирины Аллегровой
«Ты нашел моложе, чем я», — пропела Ольга Бузова, наклонившись к Филиппу Киркорову.
«У тебя другая семья. Что же это было скажи? Миражи, миражи», — поддержал флирт Филипп Киркоров.
«Когда ты в центре событий», — подписал кадры сидевший между Бузовой и Киркоровым Антон Богославский.
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