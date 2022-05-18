«Ты нашел моложе, чем я»: Ольгу Бузову и Киркорова Филиппа Киркорова подловили во время выяснения отношений

Поп-король Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова не смогли удержаться от флирта.

Накануне в Крокус Сити Холле состоялось вручение престижной музыкальной премии «Жара Music Awards». Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса первой величины.

В их числе – поп-король Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова. Так получилось, что две эпатажные знаменитости на премии сидели рядом. Киркоров и Бузова не смогли удержаться, чтобы не пофлиртовать.

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский поделился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как Бузова и Киркоров исполнили песню из репертуара Ирины Аллегровой

«Ты нашел моложе, чем я», — пропела Ольга Бузова, наклонившись к Филиппу Киркорову. «У тебя другая семья. Что же это было скажи? Миражи, миражи», — поддержал флирт Филипп Киркоров. «Когда ты в центре событий», — подписал кадры сидевший между Бузовой и Киркоровым Антон Богославский.

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