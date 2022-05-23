Укомплектована по полной: как обставлена вилла Пугачевой и Галкина в израильской Кесарии

Певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина с детьми приютил родной брат пародиста.

Известная певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой три месяца назад покинула Россию.

Звездное семейство поселилось в Израиле на роскошной вилле. Почти все это время считалось, что пара арендовала роскошное жилище.

Но оказалось, что Пугачева и Галкин в шикарном особняке живут бесплатно. Дом им предоставил родной брат Максима Галкина, бизнесмен, связанный с оборонкой, Дмитрий Галкин.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен особняк Пугачевой и Галкина. Дом находится в элитном районе Кесарии, стоит порядка шести миллионов долларов и окружен себе подобными фешенебельными виллами.

Журналисты смогли побывать на территории одного из особняков, чтобы представить себе, с каким размахом и комфортом живут Пугачева и Галкин.

На вилле есть все для беззаботной и безопасной жизни. Три этажа обставлены дизайнерской мебелью и оборудованы техникой, в доме есть огромная гардеробная размером с однокомнатную квартиру в Москве. Имеется даже бомбоубежище.

На территории виллы — большой бассейн, тропическая растительность и пруд с живыми карпами.

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