Бизнесмен, сотрудничает с силовиками: что известно о брате Галкина, на вилле которого живет Пугачева в Израиле

По данным СМИ, живущий в Израиле Дмитрий Галкин — очень серьезный и состоятельный человек.

Стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин не арендуют виллу, на которой живут в Израиле.

Как выяснилось, шикарный особняк в фешенебельном районе Кесарии принадлежит брату пародиста Максима Галкина Дмитрию Галкину.

В отличие от родственника Дмитрий Галкин занимается вещами гораздо более серьезными, чем шоу-бизнес.

По данным журналистов «Известий», Дмитрий Галкин — солидный бизнесмен, связанный с силовыми структурами России. Предполагается, что шикарную виллу, на которой он поселил брата с женой Аллой Пугачевой, Дмитрий Галкин купил на деньги, вырученные от «оборонки».

Согласно базе данных СПАРК, Дмитрий Галкин — президент и член совета директоров ООО «ВПК». Компания занимается производством бронетранспортеров, спецавтомобилей, полицейских машин, снегоболотоходов. Заказчиками организации являются силовые структуры РФ.

Напомним, ранее стало известно, как вилла Пугачевой и Галкина в Кесарии выглядит снаружи и внутри.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.