Гарик Харламов стал совладельцем элитного караоке-бара на Рублевке

Популярный шоумен владеет теперь заведением вместе с бизнесменом Анатолием Черкасовым.

Шоумен Гарик Харламов вложил деньги в караоке-бар, который расположен на Рублевке. Посетителями данного заведения являются очень обеспеченные люди.

Отметим, что Гарик Харламов владеет только половиной заведения. Он выложил за вхождение в бизнес порядка 15 миллионов рублей. Вторым хозяином караоке-бара является бизнесмен Анатолий Черкасов.

Многие эксперты уже сошлись во мнении, что Гарик Харламов не прогадает от такой сделки. Многие представители элиты сейчас не могут куда-то выехать, поэтому будут активнее посещать местные увеселительные заведения, где будут оставлять свои барыши, сообщают «Ведомости».

Напомним, что Гарик Харламов также активно продвигает свои точки по продаже хот-догов. Судя по всему, шоумен постепенно из комика превращается в бизнесмена.

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