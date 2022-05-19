«Нужные нам всем смыслы»: Харламов позвал поклонников в кино на новый мультфильм

Гарик Харламов прокомментировал новый мультфильм «Приключения царя», в дубляже которого принял участие.

Анимационная картина, напомним, рассказывает о правителе Армении, который решает лично покорить Олимпийские игры и отправляется в Грецию в качестве рядового спортсмена. Поддержать новоиспеченного олимпийца едет и вся его семья, а также злодей, который давно мечтает захватить трон.

«История классно нарисована, и в ней заложены нужные нам всем смыслы: про важность поддержки семьи, про возможность принять любой вызов, когда в тебя верят, — пишет Харламов в Telegram. — Мне импонирует главный герой, который, в общем-то, совершенно не спортсмен в начале, но, решив для себя одержать победу на Олимпиаде, проявляет и невероятную силу воли, и характер».

Шоумен призвал поклонников сходить в кино на новый мультфильм. Он как раз стартовал в российском прокате 19 мая.

больше по теме Гарик Харламов порекомендовал к прочтению сказку Павла Воли Это первая художественная книга известного шоумена.

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