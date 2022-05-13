Дело было в спортзале: пассия Харламова в кроп-топе и легинсах показала подтянутую фигуру

29-летняя избранница Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, увлекается спортом. Девушка регулярно посещает тренировки, но нечасто показывает процесс подписчикам в Сети. Однако на этот раз сделала исключение.

Ковальчук позировала для фотографии в спортивном кроп-топе и облегающих легинсах. Такой комплект идеально подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Напомним, Катерина Ковальчук встречается с Гариком Харламовым с лета прошлого года. Ходили слухи, что они расстались — когда комик заболел коронавирусом, а девушка улетела на Кубу. Но они по-прежнему вместе. И у Ковальчук очень теплые отношения с будущей свекровью.

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