Снял кепку и сверкнул лысиной: Гарик Харламов побрился налысо

Звезда Comedy Club Гарик Харламов давно не выходил в Сеть. Поклонники уже успели соскучиться по нему, и вот он, наконец, показался перед онлайн-публикой.

Оказалось, что за время отсутствия в своей внешности он совершил преобразования. Харламов побрился налысо и отказался от кепки, в которой любил постоянно щеголять. Свежая лысина юмориста поблескивала в объективе. А вот от бороды шоумен избавляться не стал, растительность на лице, кажется, заколосилась еще гуще.

Напомним, Гарик Харламов – не только комик, но и актер. Он снялся в нескольких фильмах и сериалах. Один из последних проектов — «Зона комфорта», который пришелся публике по душе, и за вторым сезоном уже последует третий.

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