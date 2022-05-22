Чтобы Антон слюни пускал? Вика Романец эффектно обнажила загорелые ножки на Лазурном берегу

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец, уличив в измене мужа Антона Гусева, топнула ножкой и укатила отдыхать во Францию.

Во время роскошных и безудержных каникул Вика Романец надеется забыть предавшего ее супруга, который скоро, вероятно, станет бывшим.

Во время отдыха Виктория Романец исправно пополняет микроблог провокационными снимками. Она позирует в роскошных платьях, бикини и выбирает такие ракурсы для фото, чтобы ее формы выглядели максимально эффектно.

А вдруг Антон Гусев еще смотрит? Так пусть изойдет слюной и пожалеет о том, какую женщину потерял.

На одном из фото Вика Романец крупным планом показала свои стройные загорелые ножки, позируя на фоне роскошного отеля.

«Болье-сюр-Мер является одним из самых лучших курортных мест Французской Ривьеры. Этот городок один из самых теплых мест Лазурного берега. Болье-сюр-Мер — это также и лучшие отели побережья, роскошные, исполненные в неоклассическом стиле, виллы, золотистые песочные пляжи La Petite Afrique и La Baie des Fourmis и огромные тропические сады с раскидистыми пальмами и столетними оливковыми деревьями», — рассказала о курорте Вика Романец.

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