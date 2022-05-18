Где-то кусает локти Антон Гусев: Вика Романец показала роскошную фигуру в лавандовом монокини на Лазурном берегу

Уличив Антона Гусева в измене, Вика Романец отправилась залечивать душевные раны в Европу. Она купила билет в один конец и в Москву вернется не скоро.

Вика Романец вместе с подругой уже успели отметиться в Ницце и Монте-Карло.

Вика Романец щедро делится в микроблоге снимками из роскошных мест, прекрасно понимая, что пока еще действующий муж следит за ее перемещениями.

Разумеется, на фото Вика Романец часто предстает в купальниках и бикини. Должен же Гусев не только смотреть, но и локти кусать!

На этот раз Вика Романец похвасталась фигурой, облачившись в монокини шикарного лавандового оттенка. Экс-участница «Дома-2» дала понять, что почти пришла в себя после измены мужа.

«Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря.

И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась.

«Достучаться до небес», — написала Вика Романец под фото.

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