«Она его зачем-то быстро сменила»: Вика Романец рассказала, как увидела любовницу Антона Гусева

Экс-участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев пять лет прожили в браке. Сейчас у пары глубинный кризис, который, судя по всему, назревал давно.

Вика Романец уличила мужа в измене. Тот, совершенно ее не стесняясь, переписывался со своей новой пассией.

В микроблоге Виктория Романец рассказала, что Антон Гусев в этот момент находился так близко к ней, что она сумела разглядеть в его телефоне фотографию разлучницы.

«Я видела фото, которое было на аве в вотсап у нее и в профиле. Она его зачем-то быстро сменила. Типа это была не я, тебе показалось. Это ситуацию не меняет. Человек уже настолько перестал меня ценить, что уже внаглую переписывается при мне, по левую руку сидя. Бросаются друг в друга сердечками», — поделилась Вика Романец.

Экс-участница «Дома-2» Вика Романец переживает из-за разрыва и дает понять, что Антон Гусев просто использовал ее, потому что держался рядом с ней тогда, когда ему было плохо.

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