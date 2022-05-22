«Мне все равно»: Антон Гусев из «Дома-2» высказался о новом ухажере Виктории Романец

Бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец, скорее всего, скоро станут и бывшими мужем и женой. Пять лет брака завершаются разрывом, который сопровождается громким скандалом.

Вика Романец уличила мужа Антона Гусева в измене, увидев его переписку с девушкой-менеджером.

Вика тут же развернулась и ушла от мужа-изменщика. Чтобы побыстрее забыть Гусева, Романец отправилась отдыхать во Францию, на Лазурный берег. На днях она засветила в микроблоге молодого атлетически сложенного красавца.

В Сети заподозрили, что у эффектной брюнетки Вики Романец появился ухажер. Быстро она, однако, отомстила неверному мужу. Между тем, Антон Гусев дал понять, что личная жизнь супруги его совершенно не трогает.

«1 мая Вика улетела из Сочи, а 2-го сказала, что у нее есть кто-то. Вы уверены, что у нее молодой мужчина? Сейчас я отношусь к ней нейтрально, а точнее сказать, мне все равно», — цитирует Антона Гусева «СтарХит».

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